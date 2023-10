Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MBWS: le titre chute après des perspectives prudentes information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 14:21









(CercleFinance.com) - L'action Marie Brizard Wine & Spirits chute en Bourse vendredi au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires de 3ème trimestre en baisse, qui s'est accompagnée d'un message prudent concernant le rythme actuel de la consommation.



Le groupe de vins et spiritueux a annoncé hier soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 3ème trimestre en recul de 6,1% à 45,4 millions d'euros dans un contexte concurrentiel jugé 'tendu', particulièrement à l'international.



Il souligne que la revalorisation des tarifs, effectuée sur la quasi-totalité de ses marchés afin de compenser en partie les hausses très significatives des coûts de production, commence à impacter la demande du consommateur.



Dans ce contexte, le propriétaire du whisky William Peel, de la vodka Sobieski et de la tequila San José dit adopter une 'prudence certaine' quant à ses perspectives commerciales à court et moyen terme de l'activité.



Suite à ces propos, le titre chutait de plus de 5% vendredi à la Bourse de Paris, ce qui ne l'empêchait pas d'afficher encore un gain de près de 6% depuis le début de l'année.





Valeurs associées MARIE BRIZARD Euronext Paris -3.61%