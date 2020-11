Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MBWS : Diana Holding dépasse les 10% des votes Cercle Finance • 16/11/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Diana Holding a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 octobre, le seuil de 10% des droits de vote de Marie Brizard Wine and Spirits (MBWS) et détenir, au 5 novembre, 8,81% du capital et 14,81% des droits de vote de la maison de boissons alcoolisées. Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double au profit du déclarant, qui 'entend continuer à tenir le rôle d'actionnaire stratégique de MBWS qui est le sien depuis 2014'.

Valeurs associées MARIE BRIZARD Euronext Paris -2.04%