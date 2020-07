MBWS cède ses activités en Pologne et trouve un accord avec la Cofepp

(AOF) - Bonnes nouvelles pour MBWS. Le groupe français de spiritueux en difficulté financière est parvenu à desserrer l'étau et trouver du cash qui lui manquait tant. Dans un communiqué publié jeudi soir, le propriétaire du whisky William Peel a annoncé la signature d'un accord sous conditions suspensives avec United Beverages S.A. pour l'acquisition de la totalité des actions de MBWS Polska et d'une partie des actions de Polmos Lancut en Pologne.

MBWS a rappelé que la contribution de l'activité polonaise était négative dans la quote-part des résultats du groupe, a généré une perte sur Ebitda de 9,3 millions d'euros en 2019, et a donc substantiellement grevé ces dernières années le retour à la profitabilité.

En grande difficulté depuis de nombreuses années et malgré les améliorations récentes induites par les efforts de productivité et une politique commerciale sélective, l'activité polonaise de MBWS ne possède ni la présence ni la taille critique requises pour atteindre les objectifs de rentabilité pérenne à moyen et long terme.

Face à ce constat, et jugeant les perspectives d'amélioration organique difficiles, le conseil d'administration du groupe a conclu que l'option la plus favorable, notamment en vue de maximiser la valeur pour les actionnaires, serait de mener un processus de vente.

L'accord actuel garantit en outre que MBWS et le groupe United Beverages continueront à travailler en étroite collaboration en tant que partenaires.

Plus précisément, le groupe United Beverages poursuivra la production de la vodka Sobieski (une marque qui continuera à appartenir à MBWS S.A.) pour MBWS dans les distilleries et centre d'embouteillage concernés par cette cession.

De plus, un nombre important de marques internationales de MBWS seront importées par le groupe United Beverages à travers la mise en oeuvre d'un nouvel accord de distribution.

Autre point positif, le groupe a finalement trouvé un accord de principe avec son fournisseur sur la modification de son contrat d'approvisionnement de fourniture vrac de Scotch Whisky.

Cet accord a été accepté par le conseil d'administration de MBWS et par la Compagnie financière européenne de prises de participations (Cofepp), son premier actionnaire.

L'enjeu était d'importance. Cette accord ouvre la voie à la mise à disposition prochaine du solde de l'avance 2 (17 millions au total) par Cofepp sous réserve de formalisation contractuelle et de la levée des autres conditions suspensives.

La Cofepp est ainsi engagé à mettre à disposition une tranche additionnelle intermédiaire d'un montant maximum de 5,5 millions d'euros en fonction des besoins immédiats du groupe.

