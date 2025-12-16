MBK et YoungPoong demandent une injonction pour bloquer le plan de vente d'actions de Korea Zinc

La société sud-coréenne de capital-investissement MBK Partners et le fondeur de métaux YoungPoong Corp ont demandé une injonction à un tribunal local pour bloquer le plan de vente d'actions de Korea Zinc visant à financer la construction d'une fonderie aux États-Unis, a déclaré MBK dans un communiqué mardi.

Korea Zinc a déclaré lundi qu'elle construirait une raffinerie de minéraux critiques au Tennessee, d'une valeur de 7,4 milliards de dollars, qui sera financée en grande partie par Washington.

MBK et YoungPoong sont les principaux actionnaires de Korea Zinc.