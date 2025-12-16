 Aller au contenu principal
MBK et YoungPoong demandent une injonction pour bloquer le plan de vente d'actions de Korea Zinc
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 03:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne de capital-investissement MBK Partners et le fondeur de métaux YoungPoong Corp ont demandé une injonction à un tribunal local pour bloquer le plan de vente d'actions de Korea Zinc visant à financer la construction d'une fonderie aux États-Unis, a déclaré MBK dans un communiqué mardi.

Korea Zinc a déclaré lundi qu'elle construirait une raffinerie de minéraux critiques au Tennessee, d'une valeur de 7,4 milliards de dollars, qui sera financée en grande partie par Washington.

MBK et YoungPoong sont les principaux actionnaires de Korea Zinc.

