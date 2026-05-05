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Mazumdar-Shaw, de Biocon, présente un plan de succession sur cinq ans et désigne sa nièce Claire comme successeur
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 08:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le plan de succession) par Rishika Sadam

La fondatrice et présidente de Biocon, Kiran Mazumdar-Shaw, prévoit une transition progressive de la direction au cours des cinq prochaines années, sa nièce Claire Mazumdar devant prendre la présidence par étapes, a-t-elle déclaré mardi.

Claire Mazumdar est la directrice générale fondatrice de Bicara Therapeutics BCAX.O , une société de biotechnologie spécialisée en oncologie qui a vu le jour grâce au soutien initial de Kiran Mazumdar-Shaw.

“Je ne compte pas prendre ma retraite de sitôt, mais je souhaite que Claire me succède de manière très progressive”, a déclaré Mme Mazumdar-Shaw à Reuters lors d’un entretien téléphonique, ajoutant que la succession impliquerait une transition étape par étape du poste de directrice à celui de vice-présidente, puis finalement de présidente.

Avant de fonder Bicara, Claire a dirigé le développement commercial et la stratégie d'entreprise chez Rheos Medicines et a travaillé chez Third Rock Ventures, où elle s'est concentrée sur la création d'entreprises et les partenariats.

Le plan de succession a été révélé pour la première fois par le magazine économique Fortune India dans une interview avec Mazumdar-Shaw.

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