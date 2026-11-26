Confrontée à une situation financière critique, la compagnie aérienne norvégienne explore plusieurs options stratégiques pour assurer sa survie, dont une éventuelle reprise par des investisseurs.

Norse Atlantic annonce la suspension de l'ensemble de ses vols prévus ce jeudi 26 novembre, dans l'attente d'une solution de financement viable. La compagnie avait alerté dès mercredi sur la gravité de sa situation financière, indiquant que la poursuite de ses activités dépendait de sa capacité à couvrir ses besoins de liquidités à court terme.

Accompagnée de ses conseils, la société a étudié différentes alternatives stratégiques et poursuit ses discussions avec des investisseurs en vue d'une éventuelle reprise qui intégrerait une solution de financement. En parallèle, le conseil d'administration et la direction ont examiné d'autres options, notamment des contrats de location d'avions avec équipage, maintenance et assurance (ACMI).

Une réunion d'information s'est également tenue mercredi avec les détenteurs d'obligations senior garanties de Norse Atlantic Airways, d'un montant de 52 millions de dollars, assorties d'un taux de 15% et à échéance 2026/2027.

Faute d'obtenir de toute urgence un financement à court terme, le conseil d'administration entend déposer le bilan. La compagnie souligne qu'aucune garantie ne peut être donnée quant à l'aboutissement des démarches engagées et indique qu'elle communiquera de nouvelles informations en temps voulu.

Le titre a perdu 99,58% de sa valeur depuis le début de l'année, la compagnie ayant été plombée par l'envolée des prix des carburants.