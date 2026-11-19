** L'action du prestataire de services de santé Maximus MMS.N recule de 5,4 % à 61,7 dollars en début de séance
** La société, dont le siège se trouve à Tysons, en Virginie, prévoit pour l'exercice 27 un bénéfice par action ajusté compris entre 7,5 et 8,00 dollars, en baisse par rapport au bénéfice par action ajusté de 8,24 dollars enregistré lors de l'exercice 26
** La société annonce un chiffre d'affaires de 5,23 milliards de dollars pour l'exercice 26, contre 5,43 milliards de dollars pour l'exercice 25
** Elle fait état d’un flux de trésorerie disponible de 69 millions de dollars pour l’exercice 2026, en baisse par rapport aux 366 millions de dollars enregistrés l’année précédente
** Le quatrième trimestre a également bénéficié des solides performances de l’ensemble du portefeuille clinique, qui devraient toutefois s’atténuer au cours de l’exercice 27, selon la société
** La société était dernièrement valorisée à 3,42 milliards de dollars
** Compte tenu des fluctuations en cours de séance, l’action affiche une baisse d’environ 27 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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