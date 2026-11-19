Maximus recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027

** L'action du prestataire de services de santé Maximus MMS.N recule de 5,4 % à 61,7 dollars en début de séance

** La société, dont le siège se trouve à Tysons, en Virginie, prévoit pour l'exercice 27 un bénéfice par action ajusté compris entre 7,5 et 8,00 dollars, en baisse par rapport au bénéfice par action ajusté de 8,24 dollars enregistré lors de l'exercice 26

** La société annonce un chiffre d'affaires de 5,23 milliards de dollars pour l'exercice 26, contre 5,43 milliards de dollars pour l'exercice 25

** Elle fait état d’un flux de trésorerie disponible de 69 millions de dollars pour l’exercice 2026, en baisse par rapport aux 366 millions de dollars enregistrés l’année précédente

** Le quatrième trimestre a également bénéficié des solides performances de l’ensemble du portefeuille clinique, qui devraient toutefois s’atténuer au cours de l’exercice 27, selon la société

** La société était dernièrement valorisée à 3,42 milliards de dollars

** Compte tenu des fluctuations en cours de séance, l’action affiche une baisse d’environ 27 % depuis le début de l’année