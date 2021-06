Mauvaises performances pour les ETF suivant le cours de l'Or

Les ETF offrant une exposition à l'or ont souffert de mauvaises performances la semaine dernière. En effet, son prix a chuté de...

Les ETF offrant une exposition à l'or ont souffert de mauvaises performances la semaine dernière. En effet, son prix a chuté de 6% à 1 763,90 $ l'once, les pertes ont été les plus importantes entre le 16 et le 17 juin. Cependant, le thème Or de Trackinsight qui comprend 79 ETF suivant l'or, affiche une performance positive de +2,4% sur les trois derniers mois.

