Mauvaise performance pour les valeurs indiennes

Les ETFs exposés aux valeurs indiennes ont terminé la semaine sur une note négative.

Les ETFs exposés aux valeurs indiennes et regroupés dans le segment correspondant ont terminé la semaine sur une note négative avec une perte de 2,71% accusée sur la journée de vendredi 24 avril. Malgré quelques sursauts, le marché action en Inde peine à remonter la pente suite aux dommages causés par la crise du coronavirus en mars 2020. Depuis plusieurs semaines, la courbe de la performance cumulée en 2020 stagne entre -30% et -20%. Dans ce contexte, les investisseurs ont tendance à retirer leurs actifs des ETFs action indiens comme le montre les décollectes enregistrées sur le marché primaire. Depuis fin février, plus de $ 1,3 milliard ont été désinvestis. Ce segment a encaissé une baisse de ses actifs sous gestion de plus de 40% en moins de deux mois pour atteindre désormais $ 4,2 milliards.

