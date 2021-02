Mauvaise performance pour le plus large ETF de valeurs liées au cannabis

L'ETF Horizon lié au cannabis a connu une forte perte lors de la session d'hier.

Un des ETF répliquant les valeurs liées au cannabis a perdu 6,88% ce jeudi 25 février. Cet ETF a un total d'actifs sous gestion s'élevant à 485 millions de dollars.

Find and compare over 6,800 ETFs with our free tools:

ETF Screener (https://www.trackinsight.com/en/etf-screener)

ETF Comparison Tool (https://www.trackinsight.com/en/etf-comparison)

ESG Observatory (https://www.trackinsight.com/en/esg-observatory)