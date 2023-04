Mauvaise journée à Wall Street, les banques inquiètent

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a connu une mauvaise journée mardi, la pire séance depuis plus d'un mois, plombée par les banques et par certains résultats d'entreprises, en attendant ceux du secteur technologique.

L'indice Dow Jones a cédé 1,01%, le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 1,98% et le S&P 500 a lâché 1,58%. L'indice VIX, dit "de la peur", qui mesure la volatilité du marché a fait un bond de 15%.

