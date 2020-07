Mauvais SCOR au second trimestre 2020

(AOF) - Scor a publié une perte de 136 millions d'euros au second trimestre 2020, contre un bénéfice net (part du groupe) de 155 millions à la même période l'an dernier. Les primes brutes émises sur le trimestre ont atteint 4,04 milliards d'euros, en légère hausse de 0,3% à taux de change courants, et 8,2 milliards depuis le début de l'année (+2,3%). Le ratio de solvabilité estimé du groupe au 30 juin 2020 s'élève à 205%, en baisse par rapport au 31 décembre 2019, principalement du fait des mouvements de marché au cours du premier semestre et de l'impact du covid-19.

SCOR Global P&C a pour sa part enregistré un faible recul de ses primes brutes émises au deuxième trimestre (1,72 milliards d'euros, soit -0,6% à changes courants). Sur le semestre, elles ont en revanche augmenté de 2,1% à 3,52 milliards d'euros. Scor estime que "hors effet négatif de la pandémie de Covid-19 sur les primes, SCOR Global P&C aurait enregistré une croissance de 5,3%".

SCOR Global P&C enregistre un ratio combiné de 102,3% au premier semestre 2020, après prise en compte d'un impact de 8,2% imputable aux sinistres liés à la pandémie de Covid-19 (248 millions d'euros net de rétrocession, net de primes de reconstitution et avant impôts). Pour le second trimestre, ce ratio s'établit à 109,9% (+17 points).

La charge due aux catastrophes naturelles a atteint 5,1% sur les six premiers mois de l'année, principalement en raison des tornades aux États-Unis, des tempêtes en Italie, des tempêtes de grêle en Australie (Nouvelle-Galles du Sud) et du cyclone Amphan en Inde.

De son côté, l'activité SCOR Global Life a enregistré 2,32 milliards de primes émises au second trimestre (+1%) et 4,68 milliards au premier semestre (2,5%). Le résultat technique sur le semestre a reculé de 24,3% à changes courants à 230 millions d'euros. La marge echnique s'établit à 5,4%, amputée de 4,6% par le coronavirus.

Le total des sinistres liés à la pandémie de Covid-19 comptabilisés au titre du deuxième trimestre 2020 (sinistres non déclarés inclus) s'élève à 194 millions d'euros (net de rétrocession et avant impôts), dont 182 millions issus du portefeuille de mortalité aux États-Unis et 12 millions pour les autres marchés.

Enfin, SCOR Global Investments a dégagé un rendement des actifs de 2,6 % au premier semestre 2020, bénéficiant de la réalisation de plus-values, et de 2% au second trimestre. Le total des placement a gagné 4,6% pour atteindre 28,83 milliards d'euros, dont 20,7 milliards d'actifs totaux et 8,1 milliards de fonds déposés chez les cédantes.

AOF - EN SAVOIR PLUS