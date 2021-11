Maurel & Prom signe un accord global avec la République Gabonaise

(AOF) - Maurel & Prom a signé un accord avec la République Gabonaise. Les parties ont approuvé la libération immédiate au profit de la République Gabonaise des 43 millions de dollats placés sur un compte-séquestre au titre du portage des coûts antérieurs à 2018 sur le permis d'Ezanga, ainsi que le paiement d'un montant complémentaire de 57 millions de dollars à la République Gabonaise.

En contrepartie, cet accord permet la signature d'un avenant au Contrat d'Exploration et de Partage de Production (CEPP) du permis d'Ezanga (80% M&P, opérateur), incluant notamment le changement de certains termes ainsi que l'extension de la période d'exploration jusqu'en 2026.

Cet accord permet également la signature de nouveaux CEPP pour les zones de Kari et Nyanga-Mayombé (100% M&P, opérateur), et dont les périodes d'exploration courront désormais jusqu'en 2029.

L'accord permet enfin la mise en place d'un mécanisme de récupération dans le temps par M&P de certaines créances (lesquelles s'élèvent à 98 millions de dollars au 30 septembre 2021).

Olivier de Langavant, directeur général de M&P, a déclaré : " Ce protocole d'accord mutuellement bénéfique témoigne de la forte volonté commune de la République Gabonaise et de M&P de renforcer leur relation. Il marque l'engagement de long terme de Maurel & Prom au Gabon et améliore le cadre permettant le développement des activités du groupe dans le pays".

Et de poursuivre : "La reprise des forages de développement en juillet, ainsi que la finalisation récente d'une campagne d'acquisition de données de gradiométrie magnétique couvrant l'ensemble de la surface de notre permis d'Ezanga, témoignent de cet engagement à maximiser le potentiel de nos actifs ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.