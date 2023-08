Maurel & Prom : ses activités au Gabon se déroulent normalement

(AOF) - Maurel & Prom a indiqué que la situation actuelle au Gabon n’affectait pas la sécurité des employés de sa filiale gabonaise. « Les activités sur site se déroulent quant à elles normalement, sans impact sur la production », souligne le groupe pétrolier. Par ailleurs, le processus d’acquisition d’Assala Energy par le Groupe M&P, dont la signature du contrat d’achat d’actions est intervenue le 15 août 2023, se poursuit.

Maurel & Prom précise que les activités et la production d'Assala Energy ne sont pas non plus affectées par les récents événements.

En Bourse, l'action Maurel & Prom a chuté mercredi de près de 15% à 4,18 euros à la suite de l'annonce d'un coup d'Etat au Gabon. Selon son rapport annuel 2022, près de 70% des réserves prouvées et probables du groupe se trouvent au Gabon.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.