Maurel & Prom: RNPG presque doublé au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom dévoile un résultat net part groupe (RNPG) presque doublé (+91%) à 101 millions de dollars au titre du premier semestre 2024, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation (EBITDA) en progression de 13% à 186 millions.



Le chiffre d'affaires de la société pétrolière s'est accru de 38% à 412 millions de dollars, pour une production en part M&P de 37.113 bep/j (barils équivalent pétrole par jour), en hausse de 35% en comparaison annuelle (+16% hors Venezuela).



Maurel & Prom met aussi en avant une montée en puissance de ses opérations au Venezuela, avec notamment une production d'huile en part M&P Iberoamerica (40%) de 5.412 b/j sur le champ d'Urdaneta Oeste au premier semestre 2024.





