Maurel & Prom: résultat net semestriel plus que quadruplé

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom publie pour le premier semestre 2022 un résultat net de 138 millions de dollars, plus que quadruplé en comparaison annuelle (32 millions un an auparavant), et un excédent brut d'exploitation de 250 millions, en hausse de 113%.



La société d'exploration et production pétrolière explique cette performance par le maintien de sa discipline financière dans un contexte favorable de prix élevés, avec un prix de vente moyen de l'huile de 105 dollars le baril contre 63 dollars un an auparavant



Elle met aussi en avant une dette nette ramenée à 195 millions de dollars au 30 juin, contre 343 millions à fin 2021, grâce à une forte génération de cash-flow (flux de trésorerie disponible de 155 millions après 38 millions au premier semestre 2021).





