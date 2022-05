Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom: restauration en cours sur le permis d'Ezanga information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 10:38









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom indique que la restauration des capacités d'export du permis gabonais d'Ezanga, restreintes depuis l'incident survenu le 28 avril sur les installations du terminal pétrolier de Cap Lopez opéré par Perenco, est en cours depuis le 4 mai.



'Les capacités d'évacuation sont désormais remontées à un premier palier d'environ 10.000 barils par jour (b/j), ce qui a permis le redémarrage progressif des puits par M&P', précise la compagnie pétrolière indépendante.



'La fin des restrictions d'export et le retour de la production vers son niveau précédent l'incident (production d'environ 19.000 b/j en 100%, soit 15.200 b/j en part M&P de 80%) sont attendus d'ici la fin de la semaine', ajoute-t-elle.





