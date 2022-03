Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom: reprise du paiement de dividendes information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 10:02









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Maurel & Prom indique que son conseil d'administration propose le paiement d'un dividende de 0,07 euro par action, soit 15 millions de dollars au total, le maximum permis par les dispositions du prêt à terme.



'Sous réserve de levée de cette restriction en cas de finalisation du refinancement du prêt à terme, la rémunération des actionnaires sera portée à 30 millions de dollars sur l'année calendaire 2022', ajoute la société pétrolière.



Maurel & Prom publie au titre de 2021 un résultat net de 121 millions de dollars, son plus haut niveau depuis 2011, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 52% à 500 millions, grâce à la hausse du prix de vente moyen de l'huile (72,5 dollars le baril contre 40,1 dollars en 2020).





