Maurel & Prom: refinancement finalisé, dividende accru

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom a annoncé jeudi avoir finalisé le processus de refinancement de sa dette, ce qui va lui permettre d'augmenter le dividende proposé à ses actionnaires.



La société pétrolière explique avoir procédé au refinancement de sa dette dans des conditions 'favorables', avec un prêt bancaire de cinq ans pour un montant de 255 millions d'euros et un prêt d'actionnaire de six ans pour un montant disponible de 182 millions d'euros, sur la base de taux d'intérêt 'très compétitifs'.



La finalisation du refinancement va permettre à l'entreprise de porter le dividende proposé pour l'exercice 2021 de 0,07 à 0,14 euro par action, ce qui correspond à une distribution totale de 30 millions d'euros.



L'approbation du dividende sera soumise au vote de l'assemblée générale qui se tiendra le 17 mai prochain, pour un paiement en juillet.



A la Bourse de Paris, l'action Maurel & Prom lâchait 2,5% jeudi matin, soit un repli un peu plus prononcé que celui de l'indice SBF 120 au même moment (-1,8%) et de son indice sectoriel, le STOXX Europe 600 Oil & Gas (-1,4%).





Valeurs associées MAUREL & PROM Euronext Paris -3.03%