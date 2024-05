Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Maurel & Prom: proposition de dividende améliorée pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 08:53









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom annonce que le conseil d'administration soumettra finalement à l'AG du 28 mai, un dividende de 0,30 euro par action au titre de 2023, au lieu d'une proposition initiale d'un dividende stable à 0,23 euro annoncée en marge de ses résultats annuels.



Le groupe pétrolier justifie cette augmentation du dividende proposé par son 'excellente santé financière, ainsi que le démontre la situation de trésorerie nette positive à fin mars 2024, et le maintien des prix du pétrole brut à un niveau soutenu'.



Ce dividende, représentant un montant total distribué d'environ 64 millions de dollars, sera mis en paiement le 5 juillet, étant précisé que la date de détachement sera le 3 juillet et la date de référence (record date), le 4 juillet.





