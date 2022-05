Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom: production réduite sur le permis d'Ezanga information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom indique avoir dû réduire progressivement sa production sur le permis gabonais d'Ezanga (jusqu'à 4.000 b/j en 100% actuellement) en raison d'un incident survenu le 28 avril au terminal pétrolier de Cap Lopez opéré par Perenco.



L'opérateur du terminal travaille actuellement à la remise en route de ses installations. La reprise de la production sur Ezanga vers son niveau normal pourrait ainsi intervenir dans les prochains jours, selon M&P.



'Des solutions d'export alternatives sont par ailleurs déjà en cours d'examen, afin d'accélérer si besoin le retour à la normale de la production d'Ezanga', ajoute la compagnie pétrolière indépendante.





