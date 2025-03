Maurel & Prom, plus forte baisse du SRD et du SBF 120 à la mi-séance du lundi 31 mars 2025

(AOF) - Maurel & Prom (-15,56% à 4,7960 euros)

Maurel & Prom chute fortement et occupe la dernière place du SBF 120 après la révocation de sa licence pour ses activités au Venezuela. La société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel a reçu une notification en ce sens de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor des États-Unis, datée du 28 mars dernier. Sa licence lui avait été accordée en mai 2024. Les autres sociétés pétrolières présentes au Venezuela, comme Chevron, sont également visées alors que l'administration Trump renouvelle sa pression sur Caracas.

=/ Points clés /=

- Opérateur d’exploration et production d’hydrcbarbures créé en 1831 et recentré depuis 2001 sur sur l’exploitation d’huile&gaz ;;

- Chiffre d’affaires de 682 M$ réalisé à 87 % en Afrique (dont 77 % Gabon, 13 % Angola et 10 % Tanzanie) et en Amérique latine (Venezuela), réparti entre la production d’huile pour 87 %, le gaz pour 10 % et les forages ;

- Production de 28 057 bep/j (baril équivalant pétrole/jour) et réserves brutes de 182Mbep (65 % au Gabon, 23 % en Tanzanie, 11 % en Angola) ;

- Ambition de croissance de l’activité par l’exploration et la veille d’opportunités de fusions-acquisitions en Afrique et Amérique latine et, à moyen terme, par la diversification dans les activités bascarbone connexes à l’exploration-production ;

- Capital contrôlé à 71,09 % par PIE, holding de la pétrolière indonésienne Pertamina, John Anis présidant le conseil de 8 administrateurs et Olivier de Langavant étant directeur général.

=/ Enjeux /=

Agilité du modèle d’affaires alliant développements et désendettement :

- maximisation de la valeur des actifs existants par recherche de ressources en bordure des champs existants telle l’acquisition de Wentworh Ressources dans le champ gazier tanzanien de Mnazi Bay, contrat en cours d’acquisition à Assala, Tanzanie…,

- monétisation- farm-out, vente ou introduction en Bourse- favorisant à la fois le désendettement et l’autofinancement libre,

- Stratégie environnementale :

- 2050 : neutralité totale en 2050 sur les champs opérés au Gabon et en Tanzanie :- 2030 vs 2020 : réduction de 90 % du gaz torché, de 97 % des rejets de gaz, de 60 % des émissions de CO2,

- réalisations 2023 vs 2019 : élimination à 94 % des émissions de méthane et fort repli du torchage, entraînant une réduction de 55 % de l’intensité carbone, à 11kg de CO2/b,

- préservation et remédiation des impacts des milieux naturels ;

- Bilan très assaini avec une dette nette de 120 M$ à fin 2023, des liquidités de 159 M$ dont 97 M€ de trésorerie, l’objectif étant de parvenir à une trésorerie nette positive dès la fin du 1 er semestre.

=/ Défis / =

- Reprise des activités sur le champ Urdaneta Oeste au Venezuela

- Objectifs 2024 : production de 29500 b/j (14 800 b/j au Gabon, 4 200 b/j en Angola et 63 Mpc/j en Tanzanie), 130 M$ d’investissements en développement et 15 M$ en exploration, un flux de trésorerie de 230 à 315 M$ (selon le cours moyen du Brent, de 70 à 90 $/b), la remontée de 90 M$ de dividendes de la part de ses participations dans PRDL et Seplat au Venezuela ;

- Dividende 2023 de 0,23 €.