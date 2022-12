Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom: offre de rachat recommandée sur Wentworth information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 09:57









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom a annoncé lundi être parvenu à un accord concernant les termes d'une acquisition recommandée sur la totalité du capital du britannique Wentworth Resources.



Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Wentworth recevront 32,5 pence sterling en numéraire pour chacune de leurs actions, ce qui valorise la société à quelque 61,7 millions de livres sterling.



Ce prix représente une prime d'environ 30% par rapport au cours de clôture de 25 pence sterling de vendredi soir.



En tenant compte de la trésorerie de Wentworth, qui s'élève à environ 30,2 millions de dollars, l'acquisition valorise l'activité et l'actif net (hors trésorerie) à environ 37,1 millions de livres sterling, soit une prime de l'ordre de 62%.



Wentworth rappelle dans un communiqué séparé que Maurel & Prom est l'opérateur du seul actif dans lequel la société détient aujourd'hui une participation, à savoir ses 31,9% dans le champ gazier Mnazi Bay en Tanzanie.



A la Bourse de Londres, l'action Wentworth grimpait de 26% dans les premiers échanges lundi. Sur Euronext Paris, le titre Maurel progressait pour sa part de 1,4%.





