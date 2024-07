Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Maurel & Prom: nouveau président du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Le groupe pétrolier Maurel & Prom annonce que son conseil d'administration a coopté Jaffee Suardin en qualité d'administrateur, puis l'a nommé président en remplacement de John Anis pour la durée restant à courir de son mandat.



Jaffee Suardin, actuellement président directeur de Pertamina Internasional EP, a évolué pendant 20 ans dans l'industrie pétrolière et gazière et également pendant quatre ans au Ministère de l'énergie et des ressources minières de l'Indonésie.



Par ailleurs, le conseil d'administration a pris acte de la démission de Harry Zen, administrateur et membre du comité d'audit, ainsi que de Daniel Purba, membre du comité d'investissement et des risques et du comité sustainability.



Aussi, il a coopté Awang Lazuardi en qualité d'administrateur et membre du comité sustainability et Bagus Rahadiansyah en qualité d'administrateur et membre du comité d'audit et du comité d'investissement et des risques.





Valeurs associées MAUREL & PROM 6,29 EUR Euronext Paris -1,26%