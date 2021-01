Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom : nouveau président du conseil d'administration Cercle Finance • 19/01/2021 à 08:48









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom indique que son conseil d'administration, réuni le 18 janvier, a coopté John Anis en qualité d'administrateur et l'a nommé président du conseil en remplacement d'Aussie Gautama qui a souhaité mettre fin à ses mandats. John Anis, actuellement président directeur de Pertamina Internasional EP, a évolué pendant plus de 25 ans dans l'industrie pétrolière où il a notamment occupé de hautes responsabilités au sein de Total Indonésie ou du groupe indonésien Pertamina. Le conseil a aussi pris acte de la démission de Denie S Tampubolon, administrateur et membre du comité des nominations, rémunérations et RSE, et a coopté Harry M Zen en qualité d'administrateur, membre du comité d'audit.

Valeurs associées MAUREL & PROM Euronext Paris +2.58%