Maurel & Prom: licence spécifique pour le Venezuela

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom annonce avoir reçu de l'OFAC du Département du Trésor américain une licence spécifique concernant sa participation consolidée de 40% dans l'entreprise mixte Petroregional del Lago (PRDL), qui exploite le champ d'Urdaneta Oeste au Venezuela.



Cette licence spécifique permet aux entités et banques américaines de collaborer avec M&P dans le cadre de ses activités au Venezuela et, par conséquent, il pourra continuer à opérer conformément aux accords signés avec Petróleos de Venezuela le 7 novembre 2023.



'C'est une excellente nouvelle pour M&P, qui nous donne une visibilité claire pour l'avenir', réagit son directeur général Olivier de Langavant. La date d'expiration actuelle de la licence spécifique est le 31 mai 2026, et le groupe s'attend à ce qu'elle soit renouvelée.





