Maurel & Prom : le CA semestriel à 142 millions de dollars

(CercleFinance.com) - Le groupe Maurel & Prom annonce ce jeudi un chiffre d'affaires consolidé, pour le premier semestre, de 142 millions de dollars. Il recule de -38% par rapport à la même période en 2019, et de -48% par rapport au 2e semestre 2019. 'La production du Groupe en part M&P au premier semestre 2020 s'élève à 26.917 bep/j, en hausse de 6% par rapport au premier semestre 2019 (25.326 bep/j), grâce à l'intégration de la production angolaise. Le prix de vente moyen de l'huile au premier semestre 2020 s'établit à 34,6 $/b, en recul marqué par rapport aux 68,4 $/b et 66,3 $/b respectifs des premier et deuxième semestres 2019', détaille le groupe.

