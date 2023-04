Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom: le C.A. profite de la hausse de la production information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 10:26









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom a profité au premier trimestre de la hausse de sa production d'hydrocarbures et des cours élevés du pétrole pour dégager un chiffre d'affaires en hausse.



Le groupe énergétique indépendant, principalement implanté au Gabon et en Angola, indique dans un communiqué avoir réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 180 millions de dollars, en hausse de 6% par rapport au quatrième trimestre 2022.



Sa production au cours des trois premiers mois de l'année a atteint 27.071 barils d'équivalent-pétrole par jour, soit une augmentation de 3% par rapport au trimestre précédent.



Cette production a été valorisée à 139 millions de dollars sur le trimestre, sur la base d'un prix de vente moyen de l'huile de 75,1 dollars le baril, contre 79,5 dollars au quatrième trimestre 2022.



La société a profité de ces bonnes performances pour réduire sa dette nette à 149 millions de dollars à la fin mars, soit une baisse de 51 millions de dollars sur le trimestre (contre 200 millions à fin décembre 2022).



Maurel & Prom, qui devrait boucler l'acquisition de Wentworth Resources d'ici au troisième trimestre, prévoit de verser un dividende de 0,23 euro par action avec un paiement envisagé au mois de juillet



Après la publication de ses chiffres d'activité trimestriels, le titre Maurel & Prom gagnait 1,2%, ce qui ne l'empêche pas de céder encore 8% depuis le début de l'année, pour une capitalisation de l'ordre de 750 millions d'euros.





Valeurs associées MAUREL & PROM Euronext Paris +0.97%