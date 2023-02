Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom: l'AG de Wentworth approuve le rachat information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 12:12









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom a annoncé vendredi que les actionnaires de Wentworth Resources avaient approuvé hier, lors d'une assemblée générale, le projet de rachat par le groupe pétrolier français.



Ce feu vert intervient alors que Wentworth avait informé le maerché, il y a deux semaines, de la volonté du fonds de pension américain Fidelity International, qui détient 11,9% de son capital, de s'opposer au projet.



La finalisation de l'acquisition de Wentworth reste désormais soumise à l'approbation des autorités tanzaniennes, un dossier au sujet duquel Maurel & Prom compte communiquer 'le moment venu'.



Maurel & Prom avait annoncé fin 2022 être parvenu à un accord concernant l'acquisition de la totalité du capital de la société britannique sur la base d'une valeur d'entreprise de 61,7 millions de livres sterling.



Pour rappel, Maurel & Prom est l'opérateur du seul actif dans lequel Wentworth détient aujourd'hui une participation, à savoir ses 31,9% dans le champ gazier Mnazi Bay en Tanzanie.



A la Bourse de Paris, l'action Maurel progressait de 1,3% vendredi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées MAUREL & PROM Euronext Paris +1.00%