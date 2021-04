MAUREL & PROM: l'activité trimestrielle et la production valorisée en croissance

(AOF) - Maurel & Prom a réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 85 millions de dollars, en hausse de 7% sur un an, mais en repli de 27% par rapport au dernier trimestre 2020. La production a reculé de 13% par rapport à l'an dernier, et de 1% par rapport au trimestre précédent, à 24 240 barils équivalent pétrole par jour (bep/j). La production valorisée du producteur d'hydrocarbures (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement) s'élève à 96 millions de dollars, en augmentation de 15% par rapport au T4 2020 et en repli de 11% sur un an.

Alors que l'activité sur le permis d'Ezanga au Gabon (15 120 barils par jour) a été particulièrement stable en raison de la poursuite de la mise en œuvre des quotas OPEP, l'augmentation marquée de 11% de la production de gaz en Tanzanie (40,7 millions de pieds cubes par jour) a compensé la baisse de production de 11% en Angola consécutive à un arrêt pour maintenance au mois de février.

Par ailleurs, la position de trésorerie au 31 mars 2021 s'établit à 154 millions de dollars, en légère baisse par rapport à décembre 2020 (168 millions de dollars), le Groupe n'ayant enregistré qu'un seul enlèvement durant la période. Maurel & Prom a également procédé au remboursement de 22 millions de dollars de dette au cours du trimestre, réduisant ainsi son endettement total à 601 millions. La dette nette d'élève à 447 millions de dollars à fin mars 2021.

Une grave crise du secteur

Même si la plupart des experts prévoient une remontée des cours du pétrole en 2021 (contre un niveau d'environ 50 dollars le baril fin 2020), cette remontée devrait être très fragile. La demande est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant la crise et le trafic aérien devrait rester encore déprimé au-delà de 2021.

Standard & Poor's souligne la profondeur de la crise que traverse le secteur. L'agence de notation estime, en effet, que la transition énergétique est un défi existentiel. La pandémie a permis un essor des énergies renouvelables qui risque d'accélérer le déclin annoncé du pétrole. Cela obligerait les compagnies à démanteler des activités traditionnelles pour mener les investissements nécessaires. Ainsi BP a annoncé 25 milliards de dollars de cessions d'actifs et une division de moitié de son dividende pour financer son pari sur l'électricité renouvelable.