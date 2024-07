Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Maurel & Prom: hausse de la production au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom a profité au premier semestre de la hausse de sa production pétrolière et des cours élevés du pétrole pour dégager un chiffre d'affaires en nette progression.



Le groupe pétrolier indépendant, principalement implanté au Gabon, indique dans un communiqué avoir produit 37.113 barils d'équivalent pétrole par jour sur les six premiers mois de l'année, soit une augmentation de 35% sur un an.



Le groupe explique que le prix de vente moyen de l'huile sur la période s'est élevé à 84 dollars, ce qui correspond à un hausse de 12% par rapport au premier semestre 2023.



Conséquence, son chiffre d'affaires consolidé s'est accru de 37% à 412 millions de dollars, une performance qui tranche avec les performances plus maussades récemment dévoilées par les géants du secteur.



AU 30 juin le groupe affichait ainsi une situation de trésorerie nette positive de 27 millions de dollars, à comparer avec une dette nette de 120 millions d'euros au 31 décembre 2023.



M&P précise toutefois que ce chiffre est antérieur au versement, début juillet, d'un dividende de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2023 pour un montant total de 65 millions de dollars.



Suite à la publication de ses résultats semestriels, le titre Maurel & Prom s'adjugeait près de 4% vendredi matin à la Bourse de Paris, enregistrant une hausse de 5,5% depuis le début de l'année pour une capitalisation proche de 1,28 milliard d'euros.





