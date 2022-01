Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom: hausse de 52% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 09:35









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom affiche un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars en 2021, en hausse de 52% par rapport à l'année précédente, avec un prix de vente moyen de l'huile de 72,5 dollars le baril en 2021 et une production en part M&P en recul de 2% à 25.490 bep/j.



La société pétrolière fait part d'un impact positif significatif des deux enlèvements annoncés et réalisés au dernier trimestre 2021 (46 millions de dollars de retraitement des décalages d'enlèvements et réévaluation des stocks pour le trimestre).



'Les derniers mois ont vu une activité soutenue pour le groupe, avec la signature d'un accord qui renforce et pérennise notre présence au Gabon, ainsi que l'octroi d'une nouvelle licence d'exploration en Colombie', souligne son directeur général Olivier de Langavant.





