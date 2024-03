Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Maurel & Prom: hausse de 3% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom publie au titre de l'année écoulée un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 3% à 210 millions de dollars, malgré un EBITDA en retrait de 19% à 359 millions pour un chiffre d'affaires quasi-stable (+1%) à 682 millions.



La compagnie pétrolière précise que sa production en part M&P a augmenté de 10% à 28.057 bep/j (baril équivalent pétrole par jour) en 2023, mais que le prix de vente moyen de l'huile s'est inscrit en baisse de 19% à 79,3 dollars le baril.



Après étude de la situation financière du groupe et de la performance réalisée pour l'exercice 2023, le conseil d'administration propose le paiement d'un dividende de 0,23 euro par action, pour un montant total de 50 millions de dollars.





