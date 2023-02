Maurel & Prom : fin de la campagne d’exploration sur le permis de COR-15 en Colombie

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

En Colombie, M&P possède par ailleurs le permis d'exploration de VSM-4 dans la vallée supérieure de la Magdalena ; une importante structure anticlinale a été mise en évidence dans ce permis de 970 km2 à proximité de huit champs d'huile et de gaz, dont notamment le champ de San Francisco. Un forage devrait y être entrepris en 2024.

Le coût total de cette campagne de deux puits d'exploration est de 14 millions de dollars, dont 8 millions financés par M&P. Ces deux puits marquent la fin des travaux d'obligation de M&P au sein du permis de COR-15. Des études complémentaires et une analyse complète des résultats seront effectuées avant de décider de l'avenir de la licence.

(AOF) - Maurel & Prom (M&P) annonce la fin de la campagne d’exploration débutée en novembre 2022 sur le permis de COR-15 en Colombie. Le puits Oveja-1, foré en séquence avec le puits Zorro-1, a atteint sa profondeur finale de 884 mètres en neuf jours. Oveja-1 a retrouvé le réservoir du Socha inférieur à la profondeur de 670 mètres, avec des indices d’huile comparables à ceux de Zorro-1. Les différentes mesures effectuées n’ont pas permis de conclure à la présence d’hydrocarbures productibles, et l’abandon du puits est terminé.

