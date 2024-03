Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Maurel & Prom: entrée dans le SBF 120 information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom annonce son entrée dans l'indice SBF 120, l'un des principaux indices de la Bourse de Paris regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière.



Cette entrée, décidée par le conseil scientifique des indices d'Euronext à l'issue de sa revue complète annuelle, interviendra après la clôture des marchés le vendredi 15 mars et sera effective à compter du lundi 18 mars.



'Notre bonne performance boursière traduit le succès de notre discipline financière et de nos efforts de désendettement, ainsi que la pertinence de notre stratégie de développement de nos activités', commente son directeur général Olivier de Langavant.





Valeurs associées MAUREL & PROM Euronext Paris +1.81%