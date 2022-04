Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom: en berne après son point d'activité information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 10:08









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom recule de près de 7% après l'annonce par la société pétrolière d'un chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 de 130 millions de dollars, en croissance de 53% en comparaison annuelle, mais en recul de 34% par rapport au trimestre précédent.



La production du groupe en part M&P s'est établie à 25.646 bep/j, en repli de 4% en rythme séquentiel, alors que le prix de vente moyen de l'huile est ressorti à 94,2 dollars le baril pour la période, en augmentation de 13% par rapport au dernier trimestre 2021.



Comme annoncé précédemment, sous réserve de la signature des accords de refinancement avant la date de détachement du dividende le 1er juillet 2022, le dividende sera doublé à 0,14 euro par action.





