Maurel & Prom : des ventes en repli sur 9 mois

La dette nette s'élève donc à 181 millions de dollars au 30 septembre 2023, en baisse de 19 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2022 (200 millions de dollars), et ce après le paiement de 49 millions de dollars de dividendes en juillet (0,23 euro par action) et le versement d'un dépôt de garantie de 20 M$ en août dans le cadre de l'acquisition en cours d'Assala.

En outre, l'augmentation de 183 millions de dollars du prêt bancaire actuel de M&P annoncée dans le cadre de l'acquisition d'Assala et dont le tirage était initialement prévu fin août 2023 a été repoussée. La finalisation de cette augmentation est en cours, et devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2023.

La dette brute s'élève à 292 millions de dollars au 30 septembre 2023 (contre 337 millions de dollars au 31 décembre 2022), dont 217 millions de dollars de prêt bancaire et 75 millions de dollars de prêt d'actionnaire. Au total, le groupe a procédé au remboursement de 45 millions de dollars de dette au cours des neuf premiers mois de 2023.

La liquidité disponible au 30 septembre 2023 s'établit à 112 millions de dollars et n'inclut que la position de trésorerie, la tranche RCF de 67 millions de dollars étant intégralement tirée. Ceci exclut la somme placée sur compte-séquestre dans le cadre de l'offre annoncée le 5 décembre 2022 pour Wentworth Resources et dont la valeur s'élève à 79 millions de dollars au 30 septembre 2023.

(AOF) - Maurel & Prom a dégagé un chiffre d'affaires de 495 millions de dollars sur ses neuf premiers mois d'activité en 2023 contre 506 millions de dollars il y a un an. La production du Groupe en part M&P s’élève à 27 944 bep/j (barils équivalent pétrole par jour) sur ses neuf mois. Le prix de vente moyen de l’huile s’établit à 77,8 dollars par baril pour la période, en recul de 26% par rapport à 2022. La production valorisée du groupe (revenus des activités de production, hors décalages d’enlèvement et réévaluation des stocks) s’établit à 449 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023.

