Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom: croissance de 89% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 14:58









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom affiche un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2022 de 355 millions de dollars, en croissance de 89% en comparaison annuelle, pour une production valorisée à 352 millions, en augmentation de 63%.



La production du groupe en part M&P s'est élevé à 25.126 bep/j sur le semestre et le prix de vente moyen de l'huile s'est établi à 105 dollars le baril pour la période, en augmentation de 67% par rapport au premier semestre 2021.



Par ailleurs, la société pétrolière affiche un endettement brut de 445 millions de dollars à fin juin (363 millions de prêt à terme et 82 millions de prêt d'actionnaire), soit une dette nette de 195 millions de dollars, en réduction de 148 millions sur six mois.





Valeurs associées MAUREL & PROM Euronext Paris -1.86%