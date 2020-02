Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom : chiffre d'affaires en hausse de 14% en 2019 Cercle Finance • 06/02/2020 à 08:43









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour l'année 2019 s'établit à 504 M$ après prise en compte des activités de forage et des décalages d'enlèvements, en progression de 14% par rapport à 2018. La production valorisée du Groupe (revenu des activités de production, hors décalages d'enlèvement) s'établit à 519 M$ pour l'exercice 2019, en hausse de 25% par rapport à l'exercice 2018. Le prix de vente moyen de l'huile s'élève à 67,2 $/b sur l'exercice 2019 contre 68,8 $/b sur l'exercice 2018 soit une diminution de 2%.

Valeurs associées MAUREL & PROM Euronext Paris +1.89%