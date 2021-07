Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom : C.A. en hausse de 32% au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom a fait état jeudi d'une hausse de 32% de son chiffre d'affaires au premier semestre, favorisée par le contexte de remontée des cours pétroliers. Le spécialiste de l'extraction et de la production d'hydrocarbures a vu ses ventes atteindre 188 millions d'euros sur la période, contre 142 millions un an auparavant, à la faveur notamment d'une hausse de la production de gaz en Tanzanie Au total, la production du groupe s'est établie à 25.182 barils par jour sur le semestre, globalement inchangée par rapport au second semestre de 2020, mais en baisse par rapport au premier semestre de l'année dernière. Le prix de vente moyen de l'huile ressort néanmoins à 63 dollars le baril sur le semestre, en très nette augmentation de 82% en rythme annuel et de 38% d'un semestre à l'autre.

