Maurel & Prom : bond de ses ventes de 68 % sur 9 mois

(AOF) - Sur le neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires de Maurel & Prom s'élève à 506 millions de dollars après prise en compte de ses activités de forage et du retraitement des décalages d'enlèvements et de la réévaluation des stocks. Ce chiffre est en hausse de 68 % par rapport à 2021. La société pétrolière a bénéficié d'un prix de vente moyen de l'huile de 105,5 dollars le baril, en hausse de 58% par rapport à 2021. La dette nette ressort à 177 millions de dollars, en baisse de 166 millions de dollars sur les neuf premiers mois de l'année.

Cette dette est en recul de 18 millions de dollars au troisième trimestre malgré le paiement de 28 millions de dollars de dividendes en juillet.

La production du groupe en part M&P s'établit à 25 359 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) pour les neuf premiers mois de 2022, en hausse de 1% par rapport à la même période en 2021 (25 032 bep/j).

La production valorisée de Maurel & Prom (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'élève à 536 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2022, en augmentation de 69% par rapport à 2021.

Le retraitement des décalages d'enlèvement, net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet négatif de 34 millions de dollars. Ceci s'explique notamment par la situation de sous-enlèvement rencontrée au troisième trimestre, qui n'a vu qu'un seul enlèvement au Gabon, réalisé en août.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.