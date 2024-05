Maurel & Prom : augmentation de la proposition de dividende

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le dividende sera mis en paiement le 5 juillet 2024, étant précisé que la date de détachement sera le 3 juillet 2024 et la date de référence (record date) sera le 4 juillet 2024.

Ceci reste compatible avec la stratégie de croissance et d'acquisitions du groupe, qui est à nouveau confirmée par le conseil d'administration.

Compte tenu de l'excellente santé financière du groupe, ainsi que le démontre la situation de trésorerie nette positive à fin mars 2024, et du maintien des prix du pétrole brut à un niveau soutenu, le conseil d'administration a décidé d'augmenter la proposition de dividende à 0,30 euro par action, pour un montant total distribué d'environ 64 millions de dollars.

(AOF) - Maurel & Prom annonce l’augmentation de la proposition de dividende faite par son conseil d’administration et qui sera soumise au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale qui se tiendra le 28 mai 2024. Lors de la publication des résultats annuels pour l’exercice 2023 le 1er mars 2024, il avait été annoncé la proposition par le conseil d’administration d’un dividende de 0,23 euro par action au titre de l’exercice 2023, pour un montant total distribué d’environ 50 millions de dollars. Cette proposition de dividende était similaire au dividende payé en juillet 2023.

