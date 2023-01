Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom: augmentation de 35% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom affiche un chiffre d'affaires pour l'année 2022 de 676 millions de dollars, en augmentation de 35%, pour une production en part M&P stable à 25.584 bep par jour et un prix de vente moyen de l'huile en hausse de 35% à 97,8 dollars le baril.



La production valorisée du groupe (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'est élevée à 700 millions de dollars, en augmentation de 43% par rapport à l'année précédente.



Au 31 décembre 2022, la société pétrolière indique que ses réserves 2P s'élèvent à 173,2 millions de barils équivalent pétrole (bep), en augmentation de 7% après retraitement de la production 2022, dont 108,5 millions de réserves prouvées (1P).





Valeurs associées MAUREL & PROM Euronext Paris -0.14%