Maurel & Prom : acquisition en numéraire de Wentworth Resources Plc

(AOF) - Wentworth Resources plc et Maurel & Prom (M&P) sont parvenus à un accord sur les termes d'une acquisition recommandée de la totalité du capital social émis et à émettre de Wentworth par M&P. Selon les termes de l'acquisition, les actionnaires de Wentworth auront le droit de recevoir 32,5 pence sterling en numéraire, ce qui représente une prime d'environ 30% par rapport au cours de clôture de 25 pence sterling le 2 décembre 2022. L'acquisition valorise Wentworth à environ 61,7 millions de livres sterling.

Le seul actif (hors trésorerie) de Wentworth est sa participation (directe et indirecte) non exploitée de 31,94 % dans l'actif gazier de Mnazi Bay en Tanzanie. En tant que propriétaire majoritaire et opérateur de l'actif gazier de Mnazi Bay, M&P a une bonne connaissance et compréhension de la valeur de l'actif de Mnazi Bay et, par conséquent, de Wentworth. En tant qu'associés de cet actif, M&P et Wentworth ont une relation existante depuis plusieurs années.

L'acquisition fournira aux actionnaires Wentworth (Wentworth Shareholders) une réalisation de valeur immédiate de leurs actions Wentworth en espèces, avec une prime importante par rapport au cours de bourse, et l'opportunité de recouvrer cette valeur malgré la liquidité réduite des actions Wentworth.

M&P étant un associé et l'opérateur de l'actif de Mnazi Bay, avec des relations existantes sur place, cela devrait faciliter la mise en œuvre rapide de l'Acquisition et la poursuite normale des activités.

