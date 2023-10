Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Maurel & Prom: accord sur le permis d'Ezanga information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 09:50

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom confirme la tenue la semaine passée de discussions entre les dirigeants de sa filiale M&P Gabon et les représentants des habitants des abords du permis d'Ezanga, suite à leurs demandes en termes d'emploi et retombées économiques.



Ces discussions ont eu lieu avec le soutien des autorités gabonaises et ont permis de trouver rapidement un accord grâce auquel des élargissements des programmes ESG actuels seront étudiés et proposés dans les semaines à venir.



La société pétrolière précise que la production n'a été à aucun moment affectée, et que le processus d'approbation de l'acquisition d'Assala suit actuellement son cours auprès des ministères du Pétrole et de l'Economie du Gabon, comme de la CEMAC.