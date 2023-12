Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Maurel & Prom: a finalisé le rachat de Wentworth information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 18:01









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom a finalisé avec succès l'acquisition de Wentworth Resources annoncée le 5 décembre 2022.



Suite à la finalisation de l'Acquisition, la quote-part de M&P dans l'actif de Mnazi Bay est passée de 48,06% à 80%, TPDC détenant les 20% restants.



TPDC, conformément à l'Accord signé avec M&P, dispose désormais d'un mois pour exercer son Option d'Achat afin d'augmenter sa participation de 20% à 40%. Les quote-parts résultantes dans l'actif de Mnazi Bay seraient de 60 % pour M&P et de 40% pour TPDC.



Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : ' Il s'agit d'un moment important et passionnant pour M&P, qui renforce les bases de la prochaine phase de développement de son long et fructueux partenariat avec TPDC afin de contribuer à la croissance du secteur du gaz naturel tanzanien.'





Valeurs associées MAUREL & PROM Euronext Paris -1.35%