Maurel & Prom : +100% depuis le 5 mai, +50% depuis le 5/10

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom flambe vers 6,75E et affiche désormais +100% depuis le 5 mai, +50% depuis le 5/10 (4,4E).

Le titre pulvérise la résistance majeure des 6,37E du 23/07/2018 et devrait retracer incessamment le plancher des 6,90E du 27 mars 2015.

L'objectif suivant serait 8,45E, résistance des 9 février et 23 avril 2015.





