Maurel et Prom prévoit de déprécier jusqu'à $500 mlns d'actifs au S1

23 juillet (Reuters) - * MAUREL ET PROM- CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 142 MILLIONS DE DOLLARS AU PREMIER SEMESTRE * MAUREL ET PROM-PRÉVISION DE DÉPRÉCIATIONS D'ACTIFS DE L'ORDRE DE 460 M$ À 500 M$ SUR LE PÉRIMÈTRE CONSOLIDÉ POUR LE PREMIER SEMESTRE 2020 * MAUREL ET PROM-POSITION DE TRÉSORERIE DE 212 MILLIONS DE DOLLARS AU 30 JUIN 2020 (Bureau de Paris)

Valeurs associées MAUREL & PROM Euronext Paris -1.85%