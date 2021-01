MAUREL ET PROM : nouveau président

Standard & Poor's souligne la profondeur de la crise que traverse le secteur. L'agence de notation estime, en effet, que la transition énergétique est un défi existentiel . La pandémie a permis un essor des énergies renouvelables qui risque d'accélérer le déclin annoncé du pétrole. Cela obligerait les compagnies à démanteler des activités traditionnelles pour mener les investissements nécessaires. Ainsi BP a annoncé 25 milliards de dollars de cessions d'actifs et une division de moitié de son dividende pour financer son pari sur l'électricité renouvelable.

Même si la plupart des experts prévoient une remontée des cours du pétrole en 2021 (contre un niveau d'environ 50 dollars le baril fin 2020), cette remontée devrait être très fragile. La demande est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant la crise et le trafic aérien devrait rester encore déprimé au-delà de 2021.

John Anis apportera sa vision et sa connaissance afin d'accompagner, en étroite collaboration avec Olivier de Langavant, directeur général, le développement de Maurel & Prom.

(AOF) - Le Conseil d'administration de Maurel & Prom a coopté John Anis en qualité d'administrateur et l'a nommé président du conseil d'administration en remplacement d'Aussie Gautama qui a souhaité mettre fin à ses mandats. John Anis, qui est aujourd'hui président directeur de Pertamina Internasional EP, a évolué pendant plus de 25 ans dans l'industrie pétrolière où il a notamment occupé de hautes responsabilités au sein de Total Indonésie ou du groupe indonésien Pertamina.

