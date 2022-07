Mauna Kea: vers une joint-venture avec Tasly Pharmaceuticals information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 18:07

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce la signature d'un accord stratégique avec Tasly Pharmaceuticals afin de créer une joint venture (JV).



Selon les termes de l'accord, cette coentreprise : (i) commercialisera certaines indications du Cellvizio en Chine, (ii) développera et commercialisera le Cellvizio au niveau mondial dans les domaines de la neurologie et de la neurochirurgie, et (iii) fabriquera des unités Cellvizio pour le marché chinois.



La JV utilisera à la fois les partenaires de distribution existants et son propre réseau de commercialisation en Chine pour accélérer l'adoption du Cellvizio.



En échange de l'apport de licences et d'autres droits de propriétés intellectuelles à la JV, Mauna Kea recevra des paiements en cash totalisant 10 millions de dollars (9,94 millions d'euros), une participation de 44,1% dans la JV, et un engagement d'acheter des quantités minimales de systèmes et de sondes Cellvizio pendant 5 ans.



La JV sera détenue et financée majoritairement par Tasly et gérée conjointement par Tasly et Mauna Kea.